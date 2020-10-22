Грузия готова в 2024 году подать заявку на членство в ЕС

Грузия готова в 2024 году подать заявку на членство в Европейском союзе, заявляет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



"Мы проделали большую работу, чтобы прийти к заявлению о том, что готовы в 2024 году подать заявку на членство в Евросоюзе", - сказал Залкалиани в среду в эфире грузинской радиостанции "Радио Имеди".



По его словам, это заявление было сделано лишь после того, как планы подать заявку в 2024 году были согласованы с европейскими партнерами.



Как считает глава МИД, благодаря успешной имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашению о свободной торговле, которое дает возможность для модернизации экономики Грузии и гармонизации законодательства "страна подошла к той точке, откуда процесс европеизации становится необратимым".

