Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова

Белорусские оппозиционеры были признаны победителями премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова за 2020 год. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли на пленарной сессии в Брюсселе.



"Для меня большая честь объявить, что женщины и мужчины демократической оппозиции в Белоруссии стали лауреатами премии Сахарова 2020 года. На их стороне то, что грубой силе никогда не победить: правда. Не отказывайтесь от своей борьбы. Мы на вашей стороне", - сказал Сассоли.



Лауератом премии названа "демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет". Среди победителей-оппозиционеров - Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.



Конкурентами белорусской оппозиции в шортлисте премии были экоактивисты из города Эль-Гуапиноль в Гондурасе и архиепископ Мосула (Ирак).



Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

