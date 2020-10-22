США готовят к отправке в Украину военные катера

Американские военные готовят несколько патрульных катеров класса Island к отправке в Украину в ближайшее время. Об этом в четверг, 22 октября, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщило издание УНН.



Он напомнил, что в октябре 2019 года в Одессу прибыли первые два патрульных катера Island.



"На самом деле на прошлой неделе у меня была возможность лично осмотреть их в Балтиморе", - сказал посол.



Он подчеркнул, что Украина не только получает помощь от США, но также покупает американское вооружение.



"В декабре прошлого года мы заключили сделку на закупку противотанковых ракет Javelin, первую подобную сделку между Украиной и США в рамках программы продаж вооружений за рубежом. Мы надеемся, что в ближайшее время в США будет закуплено больше высокотехнологичного оборудования", - подчеркнул дипломат.

