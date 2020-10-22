Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание
Правительство сегодня соберется на внеочередное заседание. Тема заседания неизвестна. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров. Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.
Отметим, сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали почти десять областных центров.
Источник: РБК-Украина
16:37
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