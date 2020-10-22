Азербайджан взял под полный контроль госграницу с Ираном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под полный контроль государственной границы с Ираном.



Освобождением поселка Агбянд в Зангиланском районе обеспечен полный контроль государственной границы Азербайджана с Ираном, написал Алиев в своем Твиттере.



Азербайджанский лидер также заявил об освобождении еще 21 населенного пункта в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.



"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", - написал он в Твиттере.



Алиев также сообщил об освобождении 14 населенных пунктов в Зангиланском районе: села Коллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зянгилан, Генлик, Вялигулубейли, Гарадяря, Чопядяря, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли и поселок Агбянд.



В Азербайджане утверждают, что Вооруженные силы республики с 27 сентября освободили 142 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.



Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.



Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана.



Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

