Алиев: армия Азербайджана взяла под контроль всю границу с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль государственной границы с Ираном.



Об этом он написал в своей Twitter.



"Освобождением поселка Агбянд в Зангиланском районе обеспечен полный контроль государственной границы Азербайджана с Ираном", написал Алиев, перечислив освобожденные села в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.



"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", - написал он в Twitter.

