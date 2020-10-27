Вышел официальный трейлер фильма «Манк» Дэвида Финчера

Netflix опубликовал официальный трейлер черно-белой драмы Дэвида Финчера «Манк».



Картина рассказывает о жизни Германа Манкевича — одного из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, а также известного журналиста. Самая известная его работа — «Гражданин Кейн», которую он написал в соавторстве с Орсоном Уэллсом.



«Манк» станет первой киноработой Финчера со времен фильма «Исчезнувшая» (2014). Сценаристом фильма выступил его отец Джек Финчер.



Главную роль в фильме сыграл обладатель премии «Оскар» Гэри Олдмен, также в картине снялись Аманда Сайфрид («Отверженные», 2012), Лили Коллинз (мини-сериал «Отверженные»), Том Берк («Мушкетеры») и Чарльз Дэнс («Игра престолов»).



«Манк» выйдет в некоторых кинотеатрах в ноябре, а на Netflix появится 4 декабря.





