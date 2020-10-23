Прививка от бедности

Как выяснилось в ходе недавнего опроса, каждый третий американец не хотел бы делать прививку от сovid-19, а в социальных сетях у противников вакцинации, как сообщается, с 2019 года появилось как минимум 7,8 миллионов новых подписчиков. Подобно пандемии, дезинформация и слухи, распространяемые антипрививочниками, не знают границ.

Самая большая трагедия состоит в том, что возникающая неуверенность в необходимости вакцин грозит нанести наибольший ущерб беднякам.



Бедняки и так уже больше других страдают от пандемии, теряя жизнь, средства к существованию и доступ к питанию и здравоохранению. Растущее число женщин и детей из маргинализированных групп населения выпадают из зоны досягаемости услуг, обеспечиваемых государством. Это привело к росту числа случаев гендерного насилия и подростковой беременности, а также сокращению количества родов с профессиональной помощью. Из-за эффекта домино, вызванного пандемией, в ближайшие шесть месяцев может умереть на один миллион больше детей — в основном среди бедноты.



Ежегодно вакцины спасают до трёх миллионов жизней. Причина в том, что зачастую они являются первой и единственной медицинской услугой, которую получают домохозяйства бедняков. У людей, живущих в убогих условиях без элементарной санитарии, без безопасной питьевой воды, гигиены, очищающих средств и адекватного питания, наиболее высок риск заразиться и умереть от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. А когда они заболевают, у них обычно нет финансовых средств, чтобы обратиться за медицинской помощью. Своевременная защита с помощью вакцин помогает сдержать распространение болезней в бедных сообществах и сократить предотвратимую детскую смертность, и поэтому она даёт им наилучший шанс на выживание.



Распространяя дезинформацию, противники вакцинации повышают риск смертности среди детей бедняков. На Филиппинах взрывной поток лжи вокруг вакцинации стал главной причиной резкого падения уровня детской иммунизации в этой стране: с 87% в 2014 году до 68% сегодня. И вот результат — в прошлом году начался рост числа случаев заболевания полиомиелитом и корью, причём в основном среди бедноты.



В Камеруне лживые слухи о том, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) якобы вызывает стерильность, испугали родителей, которые отказываются вакцинировать своих дочерей. Миллионы девочек оказались под угрозой этого вируса, который является причиной 90% всех случаев заболевания раком шейки матки. Эта болезнь каждый год убивает 311 тысяч женщин, в основном в странах с низкими доходами. Девочки из бедных слоёв населения больше всего нуждаются в данной вакцине, потому что у них обычно нет доступа к услугам онкологического скрининга, а их семьи не могут себе позволить дорогостоящее лечение. Вакцина от ВПЧ — это их лучшая защита.



Большинство женщин, которые умирают от рака шейки матки, находятся в расцвете молодости; они оставляют сиротами младенцев-детей. Их смерть наносит большой социально-экономический урон, особенно беднейшим домохозяйствам. Антивакцинаторы задумываются об этих последствиях?



Угроза, исходящая от дезинформации, далеко не ограничивается вакцинами от ВПЧ. Из-за не менее опасных противопрививочных теорий, которые часто циркулируют в социальных сетях, миллионы детей оказываются уязвимы перед другими, совершенно предотвратимыми болезнями, а мир может не получить в полной мере пользу от вакцин от сovid-19, когда они появятся.



Пандемия перевернула с ног на голову весь мир, она привела к колоссальной неопределённости и тревоге. Разработка вакцин от сovid-19, а также обеспечение быстрого, справедливого и равного доступа к ним — единственный способ быстро покончить с этим кризисом. Но он не закончится, если и пока мы не повысим иммунитет людей к лживой информации, а также их доверие к вакцинам. Для достижения этой цели потребуются позитивные, основанные на фактах информационные кампании из источников, пользующихся доверием, а также сотрудничество с платформами социальных сетей для того, чтобы их алгоритмами не злоупотребляли с целью распространять вредные слухи.



Помимо ограничения потоков опасной дезинформации нам нужно напоминать людям о том, что у них есть право на защиту с помощью вакцин. Раньше преимущественный доступ к вакцинам имели наиболее богатые, а бедняки должны были ждать десятилетиями. Но после создания в 2000 году Вакцинного альянса Gavi это вопиющее неравенство стало сокращаться. Сегодня и богатые, и бедные имеют почти равный доступ к вакцинам, спасающим жизни.



В моей родной стране, Индии, борцы с вакцинацией несколько лет блокировали включение спасительных вакцин в финансируемую государством национальную программу иммунизации. В результате вакцины против гепатита В, против гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа В, ротавируса и пневмонии были доступны только на частном рынке по заоблачным ценам, которые могли себе позволить только богатые. В бедных семьях, где многие дети умирали от этих болезней, не было денег на покупку защиты с помощью вакцины.



Антипрививочники обратились в суд с петицией, пытаясь не позволить нам включить эти вакцины в национальный план. Выступая от имени правительства, я доказывала, что «авторы петиции выступают не против вакцин, а против бесплатных вакцин для бедных». Суд согласился с этим аргументом. Тем самым был открыт путь к одобрению новых вакцин и к спасению жизней, особенно среди наиболее уязвимых групп населения.



Этот случай заставляет задуматься над таким вопросом: а кто меньше всего теряет от антипрививочных слухов? Зачастую их распространяют люди с достаточно привилегированным положением, чтобы не заботиться о своевременной профилактике. Они могут жить в районах, где предотвратимые болезни в основном искоренены, и где, скорее всего, они защищены коллективным иммунитетом, благодаря вакцинации тех, кто их окружает. Если же они всё-таки заболевают, они могут воспользоваться доступом к качественному медицинскому лечению.



Безответственная дезинформация антивакцинаторов игнорирует тех, кто больше всех теряет из-за отсутствия прививок. Это самые бедные и уязвимые люди, которые рискуют умереть или скатиться в «медицинское обнищание», когда они сами или их близкие заболеют. Для большинства мирового населения вакцинация — это прививка от нищеты.

