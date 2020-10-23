Украинец устроил драку с пограничниками в аэропорту Борисполь

В международном аэропорту Борисполь пограничники задержали находившегося в розыске украинца, который прибыл из Минска. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.



"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска Борисполь", - говорится в сообщении.



Отмечается, что он прибыл в Украину рейсом из Минска. Во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчину правоохранители разыскивали за совершение им кражи.







"Когда во время сообщения решения о его задержании украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции - начал нецензурно ругаться, порывался к драке и успел разбить монитор компьютера", - добавляется в сообщении.



Добавляется, что правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.

