Трамп обвинил Байдена в получении $3,5 млн от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение "$3,5 млн, полученных от России"



"Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", - сказал Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле, сообщает NBC.



При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России.



Байден опроверг обвинения Трампа в коррупции и заявил, что в жизни не получил ни копейки из иностранных источников.



"Я не брал ни гроша ни у одного зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы - ни одной", - сказал Байден.



Он также отметил, что в работе его сына Хантера в украинской компании Burisma "не было ничего неэтичного".

