Названо условие возвращения Сноудена в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден может вернуться в США только в случае прекращения его уголовного дела. Это условие назвал адвокат американца Анатолий Кучерена.



«Эдвард всегда скучает по родине. (...) Но он не может туда поехать, потому что не закрыты все те уголовные преследования, которые озвучиваются с политических всяких трибун», — сказал защитник. По его мнению, для США станет благом признание Сноудена героем политическими лидерами.



22 октября сообщалось, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России и отныне сможет навсегда оставаться в стране. Представитель Сноудена заметил, что о получении гражданства тот пока не думает.



30 сентября Сноудена обязали отдать американским властям 4,2 миллиона долларов, полученные за книгу «Личное дело» (Permanent Record) и речи, с которыми он выступал. Проводивший заседание судья отметил, что американец был обязан представить рукопись своей книги о работе в разведывательных службах на рассмотрение АНБ и ЦРУ.



В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.



В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы.

