Под Днепром мужчина утонул в зерне

В Днепропетровской области, где трое мужчин расправились со знакомым и выбросили его труп, в городе Пятихатки умер 27-летний мужчина на элеваторе, к месту происшествия вызвали наряд полиции.



Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает Информатор.



Так, по предварительной информации, мужчина был сотрудником предприятия. Во время работ он выронил из рук лопату, после чего самостоятельно открепил страховку, пренебрегая правилами безопасности. Мужчина стал проваливаться в груду зерна на элеваторе. Позднее низ корпуса силосной ямы разобрали, где через трубу подачи зерна достали тело мужчины.

