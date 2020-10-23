За два месяца партии потратили на рекламу в Facebook более 70 млн грн

Начиная с официального старта предвыборной кампании 5 сентября 2020 года политические партии потратили на рекламу в социальной сети Facebook более 70 млн грн, сообщила председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.



«В период официального избирательного процесса с 5 сентября, по нашим оценкам, на рекламу в Facebook разные политически партии потратили более 70 миллионов гривень - это около $2,5 миллионов», - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.



Как отмечают в «ОПОРЕ», в последние недели рекламная кампания в Facebook была особенно насыщенной: «Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было около $30 тысяч в день разными политическими силами совокупно. Уже в октябре, в частности 17 октября, сумма достигала $150 тысяч в день».



В организации призвали политические партии обозначить данные расходы в финансовых отчетах своих предвыборных фондов.