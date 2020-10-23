Microsoft заключил партнерство со SpaceX

Microsoft объявил о партнерстве с основанной предпринимателем Илоном Маском частной космической компанией SpaceX. Вместе они надеются обеспечить надежную связь между наземными ресурсами и "облаком" благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink, говорится в сообщении IT-гиганта.



"Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском", - уточняется в сообщении.



Компании также планируют расширение использования Starlink с глобальной сетью Microsoft – интеграцию наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.



Microsoft также собирается запустить специальную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту, Azure Orbital Emulator. Это решение позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для координации работы взаимосвязанных спутников с учетом имеющегося программного обеспечения и оборудования, надеются в компании.

