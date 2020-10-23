Украина и Китай подписали программу сотрудничества в космической отрасли на 5 лет

Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли. Программа состоит из 69 совместных проектов.



Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.



Указано, что 22 октября состоялось заседание украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области космоса Комиссии по вопросам сотрудничества между правительствами Украины и КНР.



"Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более чем 70 млн долларов", - указано в сообщении.



Кроме того, стороны подписали договор о создании совместной лаборатории космической науки.



Украина и Китай также договорились укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения.

