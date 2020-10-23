В Испании заявили о 3 млн реальных случаев заражения коронавирусом

В Испании реальное количество заболевших коронавирусом за все время пандемии более трех миллионов человек. Вывод сделан по результатам исследований на антитела.



Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.



Он отметил, что весной во время первой волны коронавируса распространение инфекции было неконтролируемым. В сравнении с тем периодом, сейчас удается лучше выявлять новые случаи заражения.



"В первую неделю октября мы достигли рекордного показателя в 800 тысяч тестов. Сейчас удается обнаружит 70% случаев, тогда как весной распространение вируса было неконтролируемым и едва удавалось диагностировать хотя бы 10%", - сказал Санчес.



В четверг в Испании зафиксировали рекордные почти 21 тысячу новых случаев заражения. Страна стала первой в Европе с более чем миллионом зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

