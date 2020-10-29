Apple впервые выпустила в онлайн-кинотеатре фильм с русским дубляжом

Apple впервые выпустила фильм с полноценным русским дубляжом в своем стриминговом сервисе Apple TV+. Это последний фильм Софии Копполы «Последняя капля» с Биллом Мюрреем в главной роли. Об этом сообщает TJ со ссылкой на представителей Apple.



Раньше Apple выпускала фильмы и сериалы только на английском языке с возможностью включить русские субтитры.



Вместе с «Последней каплей» компания также начала добавлять русский дубляж для старых проектов. Так полную русскую озвучку получил фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом, вышедший летом этого года.



В центре сюжета «Последней капли» — застрявшая в повседневной рутине Лаура (Рашида Джонс) и ее импульсивный отец Феликс (Билл Мюррей). Девушка начинает подозревать своего мужа в измене и обращается за помощью к отцу, который предлагает организовать слежку за супругом.



