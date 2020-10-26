Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Киеву

На выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.



Согласно результатам исследования, за него проголосовали 45,93% жителей города. За представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 9,62%, за представителя партии "Слуга народа" Ирину Верещук – 8,53%, за представителя ВО "Батькивщина" Алексея Кучеренко – 7,82%, за представителя партии "Голос" Сергея Притулу – 7,27%.



Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

