Экзит-пол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева

На выборах в городской совет Киева лидирует партия "УДАР" Виталия Кличко", за которою проголосовали 21,3% избирателей, свидетельствуют результаты экзит-пола группы "Рейтинг", представленные в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.



На втором месте с 18% голосов идет партия "Европейская солидарность", на третьем – "Слуга народа" с 9,5% голосов.



На четвертом месте партия "Еднисть" Александра Омельченко" с 6,8%, на пятом – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7% голосов. Далее идет партия "Батькивщина" – 6,6%.



Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.



Социологическая группа "Рейтинг" провела экзит-пол на выборах мэра и горсовета Киева, который проводился на 100 избирательных участках Киева. Количество опрошенных – 10 402 респондента. Ошибка выборки не превышает 1%.

