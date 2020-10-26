Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Киеву - горсовет

В Киевский городской совет проходят семь партий: "УДАР", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа-за жизнь", "Единство Александра Омельченко", "Голос" свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.



"УДАР" набирает 19,74%, "Европейская солидарность",- 17,76%, "Слуга народа" – 10,28%, "Батькивщина" – 8,61%, "ОПЗЖ" – 7,76%, "Единство Александра Омельченко" – 5,94%,"Голос" – 5,-65%.



Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.



Экзит-пол проводился на 554 избирательных участках методом face to face. Граничная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

