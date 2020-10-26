Психозы недели. Грибы против каннабиса
Утро воскресного дня оказалось крайне неудачным для выборов в Киеве. Было тепло и ярко светило солнышко. Facebook с инстаграмом соблазнительно демонстрировали возможности грибного улова. Охотничий азарт оказался сильнее чувства гражданского долга, и на выезд из города потянулась вереница машин, которые тут же создали предсказуемо непролазную пробку. Потом часть сознательных граждан попыталась вернуться с первыми сумерками, чтобы все-таки добраться до избирательных участков. И пробка повторилась. Это решило судьбу выборов мэра...
Пробки против мэра
Первая часть опуса будет субъективная. Страшно сказать, но хочу признаться (уже не зачтут как предвыборную агитацию): мне очень нравится наш Виталий Кличко. Видно, что мэр готовился к выборам так же усердно, как в молодости к поединкам на боксерском ринге. Фонтаны – «агонь»! Парки – как в лучших городах Европы. Стеклянный мост переплюнул собрата из Тбилиси. Подъезды покрасили. Детские площадки кругом расставили. Велодорожки нарисовали. Бродячих собак чипировали.
Все замечательно, кроме одного. В прекрасном городе Киеве практически невозможно выжить из-за нескончаемых пробок. Пробки, конечно, сделал не мэр, а экономическая ситуация в стране. Киев – это мегаполис, куда в лучших традициях развивающихся стран подтягиваются жители провинции. Они предъявляют спрос на жилье и уплотняют своими машинами транспортные развязки, построенные большей частью при Союзе.
Я отношусь к той возрастной группе киевлян, которые еще помнят город, в котором машин было ровно столько, сколько нужно. Это время закончилось настолько давно, что поколение 35-летних в подобные чудеса не верит. Но дело даже не в количестве машин, а в качестве городского автомобильного сервиса, если так можно сказать.
В какой-то момент в киевской власти решили, что машины – это враги центра города. Они занимают проезжие полосы по краям, взбираются на тротуары и прячутся во дворах. Поэтому им было решено объявить войну на уничтожение.
Традиционные парковочные пятачки на тротуарах забили металлическими столбиками. Проезды и проходы заставили бетонными полусферами. Дворы перекрыли бетонными блоками.
Но и в комфортном автомобиле процесс перемещения из пробки А в пробку Б, мягко говоря, мало радует. У меня своего автомобиля нет. Поэтому, если машина, то – либо друзья, либо такси. И все повторяют одну и ту же мысль: если в каком-то месте Киева нет естественной пробки, ее обязательно сделают. Чаще всего с помощью дорожных работ
Особенно активно этот процесс пошел с началом войны на Донбассе. Увидели блокпосты там и позаимствовали идею. При этом количество подземных и наземных парковок не увеличилось. Наоборот, их стало меньше. Потому что это не так выгодно, как вбивать столбики или «штамповать» полусферы.
Размышления на тему «ездить надо общественным транспортом» не впечатляют, поскольку в европейской столице транспорт остается совковым. И несколько новых автобусов ситуацию не меняют. А на метро и так все ездят, кто спешит. Попробуйте еще туда впихнуться: утром на левом берегу, а вечером на правом.
Если же вы пересели на любой наземный транспорт, то неизбежно станете «счастливым участником» пыточного аттракциона под названием «Пробки столицы». Пробки – это то состояние, в котором перманентно живет Киев. Особенно мучительно переживать их в переполненной несмотря на коронавирус маршрутке, мимо которой проползают новые полупустые автобусы, которым запрещено брать стоячих пассажиров. Логика где?
Но и в комфортном автомобиле процесс перемещения из пробки А в пробку Б, мягко говоря, мало радует. У меня своего автомобиля нет. Поэтому, если машина, то – либо друзья, либо такси. И все повторяют одну и ту же мысль: если в каком-то месте Киева нет естественной пробки, ее обязательно сделают. Чаще всего с помощью дорожных работ.
В Киеве асфальт на дорогах далеко не самый плохой в Украине. Но его с остервенением перекладывают на одних и тех же местах по 10 раз за год. Я не преувеличиваю. Взять, например, несчастный мост Патона. Только на одной стороне съезда сняли полотно и заасфальтировали по новой, как уже взялись за другую. А потом наоборот. И так пока все деньги в асфальт не закатаны.
Какое там ограничение – 50 км в час! Тут хотя бы километр за час проехать, когда идут дорожные работы. А они идут повсеместно! И чем ближе было к выборам, тем активнее. В последнее время город, в принципе, весь стоял. Избирателю делали приятно. А его (избирателя, – автор) при этом никто не спросил: нужно вам, дорогие киевляне, такое количество свежепереложенного асфальта? Не сомневаюсь, что ответ был бы нецензурным. Ну вот и результат – в битве фонтанов и пробок победили последние.
Опрос и бюллетени: show must go on
Теперь вторая часть опуса – о самих выборах и президентском опросе. И то, и другое проходило феерично. На участок мы пошли с моей знакомой. Живем по соседству. Вместе посещаем спортзал. Двое ее детей – студентов-близняшек – завербовались в интервьюеры.
Сначала мы с моей знакомой решили волеизъявиться, а потом проведать ее отпрысков. Я все думала – не сгустила ли краски в статье «Квест для нации», где рассказывала, что наши граждане понятия не имеют, как нужно голосовать по новой системе на местных выборах. И что сложный алгоритм голосования и подсчета голосов – дурацкая затея
Набирали их через университетские чаты в вайбере. Инструктировали от силы 20 минут. Брат и сестра думали, что будут стоять вместе. Но при распределении мест получили утром в день выборов разные участки. Сестра оказалась в одном районе, брат – в другом.
Сначала мы с моей знакомой решили волеизъявиться, а потом проведать ее отпрысков. Я все думала – не сгустила ли краски в статье «Квест для нации», где рассказывала, что наши граждане понятия не имеют, как нужно голосовать по новой системе на местных выборах. И что сложный алгоритм голосования и подсчета голосов – дурацкая затея.
И вот, отстояли мы небольшую очередь на вход, зашли внутрь после замера температуры (отметили с удивлением наличие внутри отдельной урны для ковидников, – автор) и получили свои бюллетени. Пока стояли в очереди в кабинки, наблюдали, как ведут себя остальные граждане.
И вот шоу №1 – из кабинки высовывается интеллигентный дедушка и спрашивает: «Извините, граждане, а как тут правильно голосовать?».
Ему отвечают, что один бюллетень – за мэра, а второй за партию в горсовет. Дедушка отвечает: «За партию я уже проголосовал, за мэра тоже, а теперь хочу за депутата в райсовет. Но не могу понять, как мне его вписывать в клеточки?».
Я ему говорю: «Мужчина, это не депутаты райсовета в бюллетене справа, это кандидаты от партий, которые идут в горсовет».
– А где райсовет? Я хочу проголосовать за кандидата, который нам лавочки покрасил.
– А в какой он партии? В той, что вы уже отметили?
– Нет. В другой.
– Тогда нельзя...
– А почему? Я за партию — проголосовал, за мэра — тоже, хочу еще за своего кандидата...
Но, оказалось, что не только избиратели, а и некоторые кандидаты в депутаты не понимают принцип новой избирательной системы.
Шоу №2. Едем мы с участка проведать наши «опросников». Рассказываю о забавном случае с дедушкой таксисту. Он крайне удивлен. Говорит, что был уверен: кандидаты от партий по районам – это в местный совет. Новость, что райсоветов нет и что списки по районам – это фикция для вымывания денег у политизированных лохов, застали его врасплох. Проходят те, кто впереди общего списка.
Мы со знакомой дружно опросились у ее дочки с напарником. И поехали к сыну. Он пожаловался, что никто не подходит, а, если они сдадут меньше трети от нормы – могут вычесть из «поденных». Поэтому мы и там тоже опросились. Нам не жалко. Пусть дети заработают. Тем более, что единственное предназначение этого опроса – скрытая агитация. Но схема все равно не сработала
И тут – внимание! – самое уморительное. Таксист звонит своему начальнику, который баллотируется в Киевраду, и говорит, мол, а вы, Иван Иваныч, в курсе, что ваше место в третьем десятке общего списка – непроходное. Тот отвечает, что в своем районе он третий. Значит, в район пройдет.
И тут кандидат в депутаты с удивлением узнает от нас с таксистом, что он не пройдет никуда, даже если партия преодолеет 5%-ный барьер. Вот что значит сдавать деньги без отрыва от бизнеса посредникам-решалам и не вникать в тонкости избирательного квеста самому.
На этой оптимистической ноте можно было бы закончить повествование. Но не могу обделить своим вниманием опрос президента. Наши студенты были очень рады, когда мы их проведали. Возле первого участка, где стояла дочка знакомой, на них шикали злобные члены комиссии. Дескать, не стойте на входе, только на выходе, это – агитация . При том, что вход и выход – одна дверь.
Я этих грубых людей немного «подрихтовала». «Уважаемые, – говорю, – на выходе стоит экзит-пол, который спрашивает у избирателей, за кого они отдали голос после того, как это уже сделано. А интервьюеры 5 вопросов президента могут спрашивать, где угодно и кого угодно: и тех, кто вышел, и кто зашел, и даже мимо проходящих».
После чего мы со знакомой дружно опросились у ее дочки с напарником. И поехали к сыну. Он пожаловался, что никто не подходит, а, если они сдадут меньше трети от нормы – могут вычесть из «поденных». Поэтому мы и там тоже опросились. Нам не жалко. Пусть дети заработают. Тем более, что единственное предназначение этого опроса – скрытая агитация. Но схема все равно не сработала.
Хотели еще на один участок сходить – опроситься, подсобить знакомым. Но светило солнышко. А на дорогах, несмотря на выходной, были пробки. Поэтому мы направились в очередной чудесный новый парк, где гуляли те немногочисленные киевляне, кто не поехал по грибы. И по пути сформулировали еще один вывод: грибы победили каннабис из опроса президента.