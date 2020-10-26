Психозы недели. Грибы против каннабиса

Утро воскресного дня оказалось крайне неудачным для выборов в Киеве. Было тепло и ярко светило солнышко. Facebook с инстаграмом соблазнительно демонстрировали возможности грибного улова. Охотничий азарт оказался сильнее чувства гражданского долга, и на выезд из города потянулась вереница машин, которые тут же создали предсказуемо непролазную пробку. Потом часть сознательных граждан попыталась вернуться с первыми сумерками, чтобы все-таки добраться до избирательных участков. И пробка повторилась. Это решило судьбу выборов мэра...



Пробки против мэра



Первая часть опуса будет субъективная. Страшно сказать, но хочу признаться (уже не зачтут как предвыборную агитацию): мне очень нравится наш Виталий Кличко. Видно, что мэр готовился к выборам так же усердно, как в молодости к поединкам на боксерском ринге. Фонтаны – «агонь»! Парки – как в лучших городах Европы. Стеклянный мост переплюнул собрата из Тбилиси. Подъезды покрасили. Детские площадки кругом расставили. Велодорожки нарисовали. Бродячих собак чипировали.



Все замечательно, кроме одного. В прекрасном городе Киеве практически невозможно выжить из-за нескончаемых пробок. Пробки, конечно, сделал не мэр, а экономическая ситуация в стране. Киев – это мегаполис, куда в лучших традициях развивающихся стран подтягиваются жители провинции. Они предъявляют спрос на жилье и уплотняют своими машинами транспортные развязки, построенные большей частью при Союзе.



Я отношусь к той возрастной группе киевлян, которые еще помнят город, в котором машин было ровно столько, сколько нужно. Это время закончилось настолько давно, что поколение 35-летних в подобные чудеса не верит. Но дело даже не в количестве машин, а в качестве городского автомобильного сервиса, если так можно сказать.



В какой-то момент в киевской власти решили, что машины – это враги центра города. Они занимают проезжие полосы по краям, взбираются на тротуары и прячутся во дворах. Поэтому им было решено объявить войну на уничтожение.



Традиционные парковочные пятачки на тротуарах забили металлическими столбиками. Проезды и проходы заставили бетонными полусферами. Дворы перекрыли бетонными блоками.



Но и в комфортном автомобиле процесс перемещения из пробки А в пробку Б, мягко говоря, мало радует. У меня своего автомобиля нет. Поэтому, если машина, то – либо друзья, либо такси. И все повторяют одну и ту же мысль: если в каком-то месте Киева нет естественной пробки, ее обязательно сделают. Чаще всего с помощью дорожных работ

Сначала мы с моей знакомой решили волеизъявиться, а потом проведать ее отпрысков. Я все думала – не сгустила ли краски в статье «Квест для нации», где рассказывала, что наши граждане понятия не имеют, как нужно голосовать по новой системе на местных выборах. И что сложный алгоритм голосования и подсчета голосов – дурацкая затея



Мы со знакомой дружно опросились у ее дочки с напарником. И поехали к сыну. Он пожаловался, что никто не подходит, а, если они сдадут меньше трети от нормы – могут вычесть из «поденных». Поэтому мы и там тоже опросились. Нам не жалко. Пусть дети заработают. Тем более, что единственное предназначение этого опроса – скрытая агитация. Но схема все равно не сработала