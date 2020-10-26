Во Франции более 52 тысяч случаев COVID за день

Во Франции накануне выявили 52 010 новых случаев коронавируса, общее число случаев возросло до 1 138 507. Об этом сообщает Le Figaro в понедельник, 26 октября.



За сутки зафиксировано 116 новых смертей, что на 22 меньше, чем накануне. Всего за время эпидемии умерли по меньшей мере 34 645 инфицированных. При этом уровень положительных тестов продолжает расти до 17% против 16% накануне и лишь 4,5% в начале сентября.



За последние три дня Франция зарегистрировала более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысяч случаев, зарегистрированных во время двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.

