Прокуратура расследует слежку за главой фракции "Слуга народа" Арахамией

Киевская прокуратура начала расследование по факту слежки за председателем фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией, о чем сам политик рассказал у себя в сети за день до голосования на местных выборах.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства у себя на странице в Facebook.



"По факту возможного слежения за народным депутатом начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.



Киевская прокуратура начала расследование по факту слежки за Арахамией. Скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua



Напомним, что 24 октября нардеп Давид Арахамия нашел в своей машине устройство слежения. После обнаружения устройства он вызвал полицию и рассказал о событии в соцсетях. Позже прокуратура Киева решила возбудить уголовное дело по данному факту.

