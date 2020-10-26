Стали известны первые результаты опроса Зеленского

Организаторы всеукраинского опроса 5 вопросов от Президента уже обработали 74% анкет. В пресс-службе партии Слуга народа в понедельник, 26 октября, обнародовали предварительный результат.



Сейчес результаты выглядят так:



Пожизненное за коррупцию. За - 82,97%, против - 13,8%

Свободная экономическая зона на Донбассе. За - 46,70%, против - 46,4%

Уменьшить количество депутатов. За - 89,60%, против - 7,1%

Легализовать медицинский каннабис. За - 64,88%, против - 29,5%

Будапештский меморандум. За - 74,12%, против - 17,2%







