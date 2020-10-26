На выборах президента США досрочно проголосовали 60 млн человек

В США на выборах президента проголосовали уже более 60 миллионов человек. Лидеры по досрочному голосованию - штаты Техас и Калифорния.



Соответствующие подсчеты опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.



Из этого количества 40,2 миллиона проголосовали по почте, а еще 20,3 - лично придя на участки.



Больше всего досрочно голосуют в штате Техас - 7,3 миллиона человек. Также лидирует Калифорния - 6,5 миллиона и Флорида - 6 миллионов человек.



Ранее сообщалось, что на досрочном голосовании уже побывал президент США Дональд Трамп.

