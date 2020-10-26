Как подобрать капера для получения качественных спортивных прогнозов?

Увлечение спортивными ставками и отличные способности прогнозиста – это сочетание может принести неплохой доход, причем, вид спорта здесь не будет играть никакой роли. Букмекерские конторы готовы заключать пари по самым разным дисциплинам и по широкому набору исходов, поэтому все, что необходимо для получения моментальной прибыли – угадать точный счет футбольного матча или, например, победителя в соревнованиях по теннису.

Таким же обширным является и выбор матчей, поэтому в списке доступных всегда удастся отыскать тот, в котором играет любимая команда. Но говорить о постоянном заработке на спортивных ставках обычно удается только в случае некоего систематического подхода, когда используется четкая система использования игрового капитала, а всем сделанным прогнозам предшествует качественная аналитическая работа. Второй аспект – наиболее сложный в реализации, но сделать эту работу за вас могут профессиональные каперы – специалисты, для которых ставки являются основным видом деятельности, и которые готовы продавать свои прогнозы.

Где публикуются прогнозы?

Оптимальным средством общения с клиентами прогнозисты видят социальные сети и мессенджеры. В основном, используют каперы телеграмм каналы, где в виде ленты размещаются прогнозы, результаты сделанных ставок и статистика. Обычным явлением деятельности такого специалиста становятся бесплатные прогнозы, которые являются своего рода рекламой навыков, тогда как основная часть прогнозируемых исходов публикуется в отдельном платном чате. К сожалению, такая форма связи не гарантирует полной деанонимизации капера. Отсюда единственными показателями его честности и компетентности становятся отзывы клиентов, а также реальные результаты по прогнозам.

О рейтинге каперов

Найти настоящего профессионала в спортивных ставках могут помочь независимые рейтинги. Их составляют энтузиасты, которые учитывают сразу несколько критериев. Главный – количество отданных в пользу капера голосов, а также положительных и отрицательных отзывов, которые можно прочитать прямо на странице с опубликованным рейтингом. В результате удается составить список лучших прогнозистов, равно как и выделить отдельную категорию ненадежных каперов. Эта информация тоже окажется крайне полезной: прежде чем сотрудничать с новым человеком или компанией, обязательно проверьте, не находятся ли они в «черном списке»!