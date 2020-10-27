В ЦИК заговорили о переносе второго тура выборов

Второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как планировалось, а в декабре из-за возможных судебных разбирательств. Об этом в понедельник, 26 октября, Українським Новинам сообщил заместитель председателя ЦИКа Сергей Дубовик.



По его словам, в соответствии с календарным планом проведения местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября включительно, а согласно Избирательному кодексу в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока.



Дубовик объяснил, что, если результаты выборов будут оспаривать в суде, то второй тур отложится еще на неделю.



"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", - отметил Дубовик.



Вместе с тем, он предположил, что в большинстве городов голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября.

