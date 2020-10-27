Китай запустил еще два мониторинговых спутника

Китай запустил еще два мониторинговых спутника

Китай успешно вывел на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" со спутниками "Яогань-30" состоялся на космодроме Сичан в провинции Сычуань, юго-запад Китая, в 23:19 по пекинскому времени.

Спутники были успешно выведены на заданные орбиты, они будут использоваться для мониторинга электромагнитной обстановки и технических испытаний.

Кроме того, на борту ракеты-носителя находился спутник "Тяньци-06". Семейство спутников "Тяньци", разработанное пекинской компанией Beijing Guodian High-Tech Technology, предназначено для передачи коротких сообщений.

Сегодняшний запуск стал 350-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".