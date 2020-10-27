Китай запустил еще два мониторинговых спутника

Китай успешно вывел на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования.



Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.



Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" со спутниками "Яогань-30" состоялся на космодроме Сичан в провинции Сычуань, юго-запад Китая, в 23:19 по пекинскому времени.



Спутники были успешно выведены на заданные орбиты, они будут использоваться для мониторинга электромагнитной обстановки и технических испытаний.



Кроме того, на борту ракеты-носителя находился спутник "Тяньци-06". Семейство спутников "Тяньци", разработанное пекинской компанией Beijing Guodian High-Tech Technology, предназначено для передачи коротких сообщений.



Сегодняшний запуск стал 350-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

