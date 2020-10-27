Резников: отказываться от "Минска" в одностороннем порядке — самоубийство

Выход Украины из Минских договоренностей в одностороннем порядке будет самоубийством, потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран. Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" вечером 26 октября, передают Українські Новини.



"Отказываться от "Минска" ("минских договоренностей") в одностороннем порядке - это самоубийство. Этого делать нельзя, потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России", - сказал он.



В то же время Резников, который также является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, считает, что полностью выполнить "минские соглашения" невозможно и они должны быть пересмотрены лидерами "нормандского формата".



"Минск" нельзя выполнить на 100%, я вам точно скажу, что его выполнить невозможно хотя бы потому, что сначала должна быть взята (Украиной) под контроль граница, а потом проведение местных выборов, а в "минских соглашениях" написано в другой последовательности", - сказал он.



Резников считает, что речь может идти о возможности и необходимости модернизации "минских соглашений".



"Нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "нормандского формата" и пересмотреть "Минск", честно сказать: тут он работает, тут он не может сработать, тут он никогда не сработает, давайте в спокойном режиме возьмем и перепишем", - сказал он.



Резников считает, что реальный прогресс в реализации "минских договоренностей" может произойти в случае политической воли России действительно уйти с Донбасса.



Он также считает, что Россия может пойти на пересмотр "минских соглашений" только в случае единой позиции Германии, Франции, США, Великобритании по поддержке Украины.



Сейчас, по мнению вице-премьера, Россия надеется, что им удастся обвинить Украину якобы в нарушении "минских соглашений" и из-за этого добиваться снятия режима санкций.



Кроме того, по его мнению, Россия надеется, что результаты выборов в США изменят отношение этой страны к ней: будет больше симпатии.



Резников выразил уверенность, что такая выжидательная позиция России ошибочная.

