У России отобрали еще три олимпийские медали из-за допинга

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в употреблении допинга и отобрали у него три олимпийские медали.



Об этом сообщают российские СМИ.



Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.



Результаты Устюгова за период с января 2010 года до конца сезона-2013/14 аннулированы. Среди прочего у россиянина отобрали личное золото и эстафетную бронзу Олимпиады-2010 в Ванкувере и золотую награду которую он получил в составе эстафетной сборной России на Играх-2014 в Сочи.



Из-за аннулирования результатов Устюгова золота в эстафете Олимпиады-2014 лишились также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, бронзы в эстафете Ванкувера-2010 - Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин.

