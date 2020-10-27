Квентин Тарантино порекомендовал фильм на Хеллоуин

Квентин Тарантино порекомендовал фильм на Хеллоуин

Американский режиссер Квентин Тарантино порекомендовал фильм на Хеллоуин. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Кинематографист посоветовал хоррор 1974 года «Дьявол отсчитал пять», который рассказывает о пятерых детях, которые сбегают из психиатрической клиники и начинают убивать взрослых. «Лейф Гаррет — лидер этих детей-убийц. И Лейф Гарретт великолепно сыграл свою роль. Фильм потрясающий и довольно безумный, но это и делает его отличным», — отметил Тарантино.

Он пояснил, что давно слышал об этой ленте, так как ее долгое время показывали в автокинотеатрах. «Наконец-то я посмотрел его и подумал: "Вау, это круто"», — сказал режиссер.

Летом Квентин Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен. В перечень вошли такие ленты, как «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Только ваш», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол», «Рио Браво». Возглавила список картина Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».