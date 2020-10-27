Квентин Тарантино порекомендовал фильм на Хеллоуин

Американский режиссер Квентин Тарантино порекомендовал фильм на Хеллоуин. Об этом сообщает Entertainment Weekly.



Кинематографист посоветовал хоррор 1974 года «Дьявол отсчитал пять», который рассказывает о пятерых детях, которые сбегают из психиатрической клиники и начинают убивать взрослых. «Лейф Гаррет — лидер этих детей-убийц. И Лейф Гарретт великолепно сыграл свою роль. Фильм потрясающий и довольно безумный, но это и делает его отличным», — отметил Тарантино.



Он пояснил, что давно слышал об этой ленте, так как ее долгое время показывали в автокинотеатрах. «Наконец-то я посмотрел его и подумал: "Вау, это круто"», — сказал режиссер.



Летом Квентин Тарантино выбрал лучшие фильмы всех времен. В перечень вошли такие ленты, как «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Только ваш», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол», «Рио Браво». Возглавила список картина Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».

