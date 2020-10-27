В Офисе президента вспышка COVID-19

Спикер президента Юлия Мендель сообщила о вспышке COVID-19 в Офиса президента. Об этом она рассказала в комментарии Украинской правде.



По ее словам, в нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у одного из заместителей уже подтвердили COVID-19.



"Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сказала Мендель.



Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.



Сама Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья: "К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной".



Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

