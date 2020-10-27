Армения готова к "болезненным компромиссам" по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ готов к болезненным компромиссам, но не к капитуляции в нагорно-карабахском конфликте. Об этом он сказал в прямом эфире в Facebook во вторник, 27 октября.



"Армянский народ, мы готовы к болезненным компромиссам. Но армянский народ не готов к капитуляции, и должен найти ресурсы для противостояния и защиты своих прав", - говорит Пашинян.



Он добавил, что необходимо найти ресурсы, чтобы переломить ситуацию.



"Требованием Азербайджана должна быть не капитуляция, а компромиссы", - подчеркнул премьер Армении.



Ранее Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах. Баку обвинил Ереван в артиллерийском обстреле, а тот в свою очередь заявил о неудаче усилий по установлению режима перемирия.

