Спасатели получили 80 машин для ликвидации последствий ДТП

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 80 новых аварийно-спасательных машин легкого типа для ликвидации последствий ДТП.



Как передает Укринформ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Телеграмме.



"Только что передали ГСЧС 80 новых аварийно-спасательных машин легкого типа для ликвидации последствий ДТП. Они созданы на базе Ford Ranger и оборудованы самым современным оборудованием в соответствии со всеми европейскими стандартами", - написал Криклий.



Он добавил, что планируют закупить еще 59 таких автомобилей и 58 специальных спасательных машин среднего типа.



"Безопасность на дорогах - наш приоритет №1. А создание системы эффективной и скорой помощи пострадавшим в авариях - один из ключевых элементов новой Стратегии безопасности движения", - написал министр.



Криклий напомнил, что Мининфраструктуры хочет снизить смертность вследствие ДТП минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года по сравнению с 2019 годом.

