Варшава изложила свое видение "сотрудничества с Украиной" в 29 пунктах

Институт национальной памяти Польши опубликовал документ из 29 пунктов по польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, пишет УНН.



Помощь в достойном захоронении невинно убитых мужчин, женщин и детей должна объединить обе нации — заявил Институт национальной памяти. Позиция Института нацпамяти Польши относительно польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, доступна со вторника на сайте Института.



“Институт национальной памяти — Комиссия по преследованию преступлений против польской нации всегда выступал за международное сотрудничество — также в области национальной памяти, — что поддерживается в духе партнерства, взаимоуважения и уважения к правде. Государства обязаны помнить о своих гражданах, невинно убитых во времена порабощения и о героях борьбы за свободу и независимость”, — читаем в первом пункте позиции.



Институт национальной памяти также напомнил, что в 20 веке и поляки, и украинцы были жертвами тоталитарных сил и преступления геноцида.



“Память о них также является универсальным вызовом для обеих стран. Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение и противодействие любой форме прославления военных структур и организаций, совершивших военные преступления, преступления против мира и преступления против человечества. Такое понимание уважения для жертв может и должно объединить обе страны в области добрососедского сотрудничества”, — добавлено далее.



По мнению Института национальной памяти, обе нации не должны разделять вызовы, связанные с усилиями по обеспечению достойных захоронений жертв геноцида.



“Обязанность проведения эксгумаций и помощи в переносе останков невинно убитых мужчин, женщин и детей из смертных ям в могилы, как выражение памяти и уважения к ним, также должно объединить обе нации. Однако интересам Украины, Польши и других народов отвечает абсолютное осуждение всех форм геноцида”, — отметил польский Институт нацпамяти.



Институт национальной памяти также подчеркнул, что Польша уважает украинские стремление сохранять память и места захоронений тех украинских воинов, участвовавших во взаимных украинско-польских и польско-украинских боях в 1918-1919 годах.



“Мы ожидаем подобное уважение к польским жертвам конфликтов тех лет — к их кладбищам и их права на достойное захоронение. Польша, как государство-победитель в этом конфликте, которое в межвоенный период своими границами охватывала спорные территории, никогда не считала допустимым, чтобы массовые преступления в отношении мирных жителей были способом окончательно решить вопрос об их принадлежности”, — подчеркнул Институт, а также отметил, что в последние годы польская сторона дала согласие на строительство ряда украинских мест памяти на своей территории.

