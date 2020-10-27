В США провалились испытания потенциального лекарства от COVID-19 - Forbes

Фармакологическая компания Eli Lilly объявила, что прекращает клинические испытания своих лекарств от COVID-19 на основе антител. Процедуры проводили на территории США.



Данные, собранные до сих пор, показали, что препарат не способен помочь зараженным коронавирусом людям, когда болезнь уже на поздней стадии, - пишет Forbes. Компания объявила о своем решении через две недели после того, как испытания были приостановлены из-за потенциальных проблем безопасности.



Поэтому новые пациенты больше не будут присоединяться к испытаниям лекарств, которые проводил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США. В Eli Lilly говорят, что их разработка вряд ли смягчает клинические последствия при ее использовании в сочетании с другими препаратами. Доказательства, которые бы говорили об обратном, несущественны.



В компании также заверили, что продолжат другие испытания своей разработки на основе антител. В частности, компания хочет проверить, поможет ли препарат пациентам с мягкими и умеренными симптомами. А также может ли он помочь людям и медицинскому персоналу избежать заражения коронавирусом.



Данные второй фазы испытаний лекарств на основе антител дают основания Eli Lilly "уверенно" говорить о том, что он помогает лечить людей на ранней стадии COVID-19.

