Rolls-Royce готовится временно закрыть заводы и сократить часы работы

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc готовится временно приостановить работу заводов, сократить продолжительность рабочего времени и урезать выплаты сотрудникам, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.



По словам источника, на прошлой неделе сотрудников предупредили по электронной почте, что компания рассматривает возможность принятия новых мер в рамках усилий по сокращению расходов, касающихся "выплаты зарплат и пособий и потенциальной остановки работы предприятий", в связи с резким падением спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса.



Компания подтвердила эту информацию изданию и сообщила, что предоставит сотрудникам дополнительные сведения в ближайшие недели. Одной из целей является снижение расходов на управление, сказал FT Крис Чолертон, глава подразделения Rolls-Royce, выпускающего продукцию для гражданской авиации.



По сообщению компании, никаких новых увольнений пока не планируется, за исключением сокращения 9 тыс. рабочих мест, о котором было объявлено ранее в этом году.



Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.



Акции Rolls-Royce теряют в цене 2,4% на торгах в Лондоне во вторник. С начала текущего года капитализация компании упала на 67,7% и составляет в настоящее время порядка 4,4 млрд фунтов стерлингов.

