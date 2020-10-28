Собственник "Альта Капитал" требует в суде от Mind.ua компенсацию в 1 млн и домен сайта

Вадим Гордиевский, учредитель финансовой компании "Альта Капитал" и глава наблюдательного совета инвестиционного фонда "Франклин", подал в суд на издание Mind.ua.

Об этом сообщают Vesti.ua

Причиной иска стала публикация на сайте издания, которая, по оценке истца, содержит ряд непроверенных заявлений и порочит деловую репутацию. Вадим Гордиевский требует в суде у издателя сайта ООО "Фьючер Медиа" права на домен Mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн.

"Отдельные журналисты в Украине дискредитируют свою благородную профессию. Отдельные издания порой также забывают, что нужно быть объективным, а не работать на чьи-то частные интересы. Для финансовой компании "Альта Капитал" деловая репутация — один из главных активов, ведь наши партнеры нам доверяют. Я солидарен с остальными истцами по этой откровенно заказной публикации и готов защищать свое доброе имя в суде. Готовы ли MIND.UA, токсичная журналистка Любовь Величко и дилетант-редактор Евгений Шпитко? Вопрос открытый. Встретимся в суде. Деньги от Mind.ua я также передам на нужды благотворительного фонда Tabletochki", — заявил Вадим Гордиевский.

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