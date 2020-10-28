Apple готовит новую линейку AirPods

Компания Apple обновит линейку наушников AirPods на 2021 год. "Яблочная" корпорация создает недорогие AirPods и полностью новые AirPods Pro, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.



Также Apple готовит обновление для простых AirPods. Внешне они будут похожи на нынешнюю Pro-версию: с такой же короткой ножкой и сменными амбушюрами. Однако третье поколение беспроводных наушников должно получить больше время автономной работы. Но активное шумоподавление будет доступно только в более дорогой версии устройства.



Кроме того, новые AirPods Pro должны стать более компактными. Вероятно, наушники лишатся ножки, а сам корпус получит более округлую форму.



Инсайдеры добавили, что Apple все же наладила выпуск накладных наушников AirPods Studio, выпуск которых откладывался еще с 2018 года. Презентация AirPods Studio ожидается на мероприятии в ноябре, вместе с первым ноутбуком компании на ARM-процессоре.

