Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию в Донбассе

Киев обязался в течение недели представить свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе, включающий все вопросы, затронутые в предложениях Донецка и Луганска, сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. Он напомнил, что свой проект дорожной карты в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН...

... представители Донбасса предложили еще 14 октября, а украинская сторона пыталась уклониться от работы.



"Украинская делегация проявила желание продвинуться вперед, взяв на себя конкретные обязательства и сроки подготовки своего варианта. Это хорошая новость. Будем исходить из того, что выход на согласованный план действий, который может быть одобрен Верховной Радой и руководством Украины, позволит придать динамику в работе контактной группы по всем направлениям", - сказал Грызлов.



Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что новая дорожная карта по урегулированию ситуации будет включать пункты об особенностях местного самоуправления.



Также участники переговоров согласились, что наработка плана действий по активизации минских соглашений дает возможность разблокировать 20 участков для разминирования в Донбассе и перейти к практическому разведению сил на четырех участках.

