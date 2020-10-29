Украинский диетолог рекомендовала сало для профилактики коронавируса

Украинский диетолог Людмила Гончарова рассказала, что сало не лечит от Covid-19, однако это продукт, который можно использовать для профилактики коронавируса.



Об этом Гончарова сообщила в эфире передачи "Ранок з Україною", пишет "РБК-Украина".



Так, по словам врача, в осенне-зимний период человеческий организм особенно нуждается в жирах, которые содержатся в сале. Они способствуют выработке гормонов, которые помогают справиться с любыми вирусами. Однако речь именно о свежем сале, нагревать его выше 40 градусов не рекомендуется - иначе оно утратит свои свойства.



Гончарова сообщила, что очень полезным в борьбе с вирусами может быть салат с салом. Он готовится так: к листовому салату и зелени надо добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Заправить салат следует оливковым, конопляным или льняным маслом, а приправить - гималайской солью.



По словам диетолога, это блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями.



Уточняется, что 50 граммов сала в день достаточно для хорошего настроения и самочувствия.



Напомним, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который недавно заразился коронавирусом, также говорил о пользе сала, его он назвал "украинским антибиотиком от пневмонии". Правда, несмотря на потребление этого продукта, состояние депутата не улучшалось.

