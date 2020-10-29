Белоруссия пресекла въезд в страну до тысячи "иностранных инструкторов"

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что власти пресекли въезд в страну до тысячи "иностранных инструкторов" для протестующих, но сейчас в республике их единицы.



Ранее в Госпогранкомитете РИА Новости сообщили, что за прошлую неделю почти 600 иностранцам, которые не могли четко пояснить цели своего визита, было отказано во въезде в Белоруссию, в основном, "крепкие молодые люди" въезжали в республику с территории Украины, из Польши и Литвы.



"До тысячи пытались проникнуть. К счастью для нас и к сожалению для них, работает прекрасно Госпогранкомитет, который профессионально отсекает их. И такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть", - сообщил Караев в интервью политологу Александру Сосновскому, отвечая на вопрос о наличии на протестах в Белоруссии иностранных инструкторов. Интервью опубликовал в своем Telegram-канале Белорусский союз журналистов.

По его словам, радикальные протестующие в основном обучают друг друга в Telegram-каналах и чатах.



После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

