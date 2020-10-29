Меркель заявила о драматической ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Германии является драматической. Об этом в четверг, 29 октября, заявила канцлер Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, сообщило радио Deutsche welle.



Количество новых заражений коронавирусом резко возросло за последние несколько недель, напомнила она. Также увеличилось количество пациентов в реанимации и теперь многие клиники находятся на грани, подчеркнула канцлер.



"Такая динамика доведет до краха наши отделения интенсивной терапии через несколько недель. В начале холодного времени года мы находимся в драматической ситуации. Это влияет на всех нас. Без исключения", - заявила Меркель.



Она отметила, что благодаря соблюдению базовых правил защиты можно быстрее преодолеть эпидемию. "Меры, которые мы принимаем сейчас, являются подходящими, необходимыми и пропорциональными", - заявила канцлер Германии.



По ее словам, нет других, более мягких средств, чем постоянные ограничения контактов, чтобы довести процесс заражения до управляемого уровня. "Зима будет тяжелой, долгие четыре месяца, но она закончится", - резюмировала Меркель.

