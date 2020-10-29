В Армении разрешили забирать имущество граждан

Парламент Армении принял поправки к закону, позволяющие правительству формировать батальоны территориальной самообороны из мирных жителей и конфисковывать их имущество в случае венной необходимости. Об этом сообщило информагентство Anadolu.



Ополченческие формирования должны формироваться по территориальному принципу и будут подчиняться главам местных администраций, согласно новой редакции закона.



В нем говорится, что основной задачей ополченцев будет помощь регулярным вооруженным силам во время военного положения.



Ополченцаам будут предоставлена форма и оружие, они пройдут обучение в военных лагерях.



Кроме того, активы граждан могут быть конфискованы по запросу Минобороны для военных целей при условии дальнейших возмещений ущерба правительством. Речь идет прежде всего об автотранспорте.



Власти Армении в конце сентября объявили военное положение в стране после новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

