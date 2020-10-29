Тестирование методом ПЦР нельзя считать надежным - инфекционист

ПЦР-тестирование имеет большую погрешность в технике забора и в случае недостаточного количества вируса не может его обнаружить. Об этом в комментарии УНН рассказал инфекционист Сергей Крамарев.



"Да, без сомнений. ПЦР имеет большую погрешность в технике забора. Потому что если недостаточно вируса, то оно не проявляет. Например, мне нереально взять мазок, потому что я начинаю чихать, начинаю вырываться. То есть мне взять мазок из того места, где вирус может быть невозможно. И много есть людей таких, которые не дают. А с "вестибюля" взять мазок, то он не будет информативный", - уверен медик.



В таком случае значительно надежнее и информативнее могут быть, по мнению Крамарева, тестирования методом ИФА, в частности, на антиген, когда берется материал крови, а не слизи из ротоглотки, как при ПЦР-тестировании.



"Если берется материал крови, а не слизи из ротоглотки, то оно может быть информативнее. Потому что тогда нет такой погрешности в заборе материала. И если метод достаточно отработан, достаточно специфический и чувствительный, не дает много ложноположительных результатов, тогда он значительно точнее чем ПЦР", - отметил инфекционист.

