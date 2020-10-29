40% владельцев электросамокатов травмируются в первую же поездку

Проведенное Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) США исследование показало, что большинство травм с электросамокатами происходит на тротуарах. А их водители чаще всего жалуются на выбоины и дорожные знаки, пишет thenextweb.com.



Исследователи опросили 103 водителя электросамокатов, обратившихся за помощью в Больницу Университета Джорджа Вашингтона в течение 8 месяцев в 2019 году и обнаружили, что 58% из них получили травмы при езде по тротуару, а 40% вообще во время самой первой поездки. Только 13% опрошенных самокатчиков заявили, что они получили травмы в результате столкновения с автомобилем, грузовиком или автобусом.



"Мы не видели много столкновений электросамокатов с автомобилями, и это может быть результатом того, что их водители в основном не съезжают с тротуара, - рассказывают авторы исследования. - С другой стороны, есть законные опасения, что и на тротуарах водители электросамокатов могут врезаться в пешеходов".



С началом пандемии во многих городах наблюдается всплеск интереса к самокатам со стороны пассажиров, ищущих социально дистанцированные способы передвижения. Но многие города безуспешно пытались включить электросамокаты в свою мобильную экосистему, а в некоторых были введены прямые запреты.



Так, датская столица Копенгаген намерена запретить аренду электросамокатов в центре своего города с 1 января 2021 года, так как они опасны для пожилых прохожих, использующих тротуары и общественные места.

