В Украину пришла пасмурная погода с туманами и дождями

В ближайшие двое суток с Западной Европы на территорию Украины переместится влажная и более прохладная воздушная масса: в большинстве областей ожидается типичная осенняя погода: пасмурная, с туманами и дождями, сообщает Укргидрометцентр.



В пятницу, 30 октября, в западных и восточных, днем также в Винницкой и большинстве северных областей местами небольшой дождь (ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на высокогорье с мокрым снегом); на остальной территории без осадков.



Ночью и утром в Украине, кроме западных областей, туман.



Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.



Температура ночью 5-10 °, днем 9-14 °, в южных областях до 17 °; в Карпатах в течение суток 0-5 ° тепла.



В Киеве - ночью и утром без осадков, туман, днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была 18,3° в 2013г., самая низкая ночью -16,7° в 1920г.



В субботу, 31 октября, временами дождь, в восточной части местами значительный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, днём 6-11°; в юго-восточных областях ночью 7-12°, днём 10-15°.



В Карпатах - дождь и мокрый снег; температура ночью и днём около 0°.



В Киеве – временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-7° тепла , днем 7-9°.

