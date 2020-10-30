Зеленский подписал указ о доверии к конституционному судопроизводству

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 477/220 о решении Совета национальной безопасности и обороны от 29 октября "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству".

Указом вводится в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО, которое было посвящено отмене электронного декларирования Конституционным судом.



Об этом сообщает Офис президента.



В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству Кабинет министров безотлагательно должен принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в информационно-телекоммуникационные и справочные системы, реестры, банки данных. В том числе содержащие информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.



Также рекомендуется подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в интересах народа Украины. Этот проект который будет определен президентом как неотложный.



Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать подготовку предложений по судебной реформе.



Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

