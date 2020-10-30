Саммит ЕС принял декларацию о единстве с Францией в борьбе с терроризмом

Лидеры ЕС на саммите в формате видеоконференции в четверг приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма. Текст декларации распространила пресс-служба Европейского совета.



"Мы, лидеры ЕС, шокированы и опечалены террористическими нападениями во Франции. Мы в самой твердой форме осуждаем эти нападения, которые представляют собой нападения на наши общие ценности. Мы будем едины в нашей солидарности с Францией, ее народом и правительством в нашей общей борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы призываем лидеров всего мира действовать во имя диалога и взаимопонимания между сообществами и религиями, а не ради раскола", - говорится в заявлении.



Вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы в четверг утром. Не менее трех человек погибли. Полиция схватила нападавшего, в ходе задержания в него было произведено несколько выстрелов, он госпитализирован. Местные власти характеризуют произошедшее как террористический акт. По сообщениям европейских СМИ, преступник является нелегальным мигрантом, прибывшим в ЕС из Северной Африки в сентябре.



