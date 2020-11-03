Вышел новый трейлер четвертого сезона «Короны»

Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона сериала «Корона» с Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой в исполнении Эммы Корин.



Судя по новому видео, новый сезон расскажет о взаимоотношениях между королевой Великобритании Елизаветой II (Оливия Колман) и премьер-министром Маргарет Тэтчер. По сюжету королевская семья обеспокоена вопросом сохранения преемственности власти и поиском невесты для 30-летнего принца Чарльза (Джош О'Коннор). Параллельно британская нация начинает ощущать влияние неоднозначной политики премьер-министра.



Четвертый сезон «Короны» выйдет на Netflix 15 ноября.



Историческая многосерийная драма посвящена правлению Елизаветы II. Каждые два сезона создатели переключаются между эпохами и меняют актерский состав. События нового сезона будут разворачиваться в конце 1970-х.





